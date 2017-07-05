На Харьковщине задержали браконьера

Накануне в отдел полиции поступило сообщение о том, что на Червоонооскольском водохранилище неизвестный незаконно осуществляет вылов рыбы. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

Работники полиции задержали мужчину.

С места происшествия правоохранители изъяли орудия лова и более 100 рыбин. Своими действиями 33-летний житель Купянского района нанес рыбному хозяйству ущерб на сумму 7500 гривен.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет.

