На Харьковщине задержали четверых наркоманов

22 августа неизвестный сообщил, что в лесополосе поселка Покотиловка мужчины употребляют наркотические вещества.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, по указанному адресу находились четверо местных жителей. У них изъяли 8 бутылок емкостью 1 литр с жидкостью темно-коричневого цвета, 5 медицинских шприцев, наполовину заполненных жидкостью коричневого цвета, похожей на опий, кастрюлю с веществом, похожим на мак с запахом ацетона и посуда для изготовления наркотических веществ. По словам задержанных, данные вещества предназначались для личного употребления без цели сбыта.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.