На Харьковщине задержали директора коммунального предприятия при получении взятки

Изюмская местная прокуратура совместно с Изюмским ГРО УСБУ в области и Изюмским отделом полиции ГУНП в области разоблачили директора одного из коммунальных предприятий города Изюма, который требовал и получил неправомерную выгоду. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Калюга, мужчина требовал и получил от гражданина 5 тыс. грн. за разрешение на реконструкцию индивидуальной системы отопления.

Разоблачили служащего "на горячем" - во время передачи второго транша в размере 3 тыс. грн.

Сейчас руководитель КП задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).