На Харьковщине задержали лесорубов, незаконно срубивших 93 дуба

19 июля 2020 г. 14:10
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Злоумышленники незаконно срезали 93 дуба на территории Гутянского лесного хозяйства вблизи села Щербаки Богодуховского района.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, факт вырубки утром 18 июля обнаружили лесничие и сразу сообщили в полицию. По прибытию на место происшествия, полицейские задержали двух жителей Краснокутского района 41 и 48 лет, причастных к совершению преступления. В ходе осмотра правоохранители изъяли 93 срезанных деревьев и бензопилу.

В настоящее время мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет. Злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

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