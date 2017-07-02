На Харьковщине задержали мужчину, которого подозревают в педофилии

О событии, которое произошло 1 июня в 16:00, в полицию сообщила 26-летняя женщина. Она рассказала, что сосед посадил на руки ее 6-летнюю дочь и начал щупать ребенка под юбкой. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

Для установления обстоятельств 40-летнего жителя села Цуповка доставили в Дергачевский отдел полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.