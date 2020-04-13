На Харьковщине задержали мужчину, которому прислали психотропы по почте

На Харьковщине полицейские изъяли у мужчины наркотические средства, которые он получил в отделении службы курьерской доставки. Это были два почтовых отправления с психотропными веществами, которые он заказывал для собственного употребления. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

В Красноградский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что неподалеку отделения сети почтовой службы в городе Красноград находится подозрительный человек с наркотиками. При выезде на место происшествия сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 52-летний житель с. Высокое Красноградского района.

В ходе досмотра вещей правонарушителя, полицейские обнаружили два упакованных почтовых отправления. В каждом из них находилось кристаллоподобное вещество желтого цвета, что визуально имеет признаки особо опасного психотропного вещества синтетического происхождения, оборот которого запрещен.