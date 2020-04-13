На Харьковщине задержали мужчину, которому прислали психотропы по почте

На Харьковщине полицейские изъяли у мужчины наркотические средства, которые он получил в отделении службы курьерской доставки. Это были два почтовых отправления с психотропными веществами, которые он заказывал для собственного употребления. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
В Красноградский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что неподалеку отделения сети почтовой службы в городе Красноград находится подозрительный человек с наркотиками. При выезде на место происшествия сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 52-летний житель с. Высокое Красноградского района.
В ходе досмотра вещей правонарушителя, полицейские обнаружили два упакованных почтовых отправления. В каждом из них находилось кристаллоподобное вещество желтого цвета, что визуально имеет признаки особо опасного психотропного вещества синтетического происхождения, оборот которого запрещен.
По данному факту Красноградским отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.