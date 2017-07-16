На Харьковщине задержали мужчину, который грабил продуктовые магазины

Доказать причастность 60-летнего жителя Балаклеи к четырем таким преступлениям помогли записи с камер видеонаблюдения магазина. Общая сумма ущерба составляет более 1,5 тысячи гривен.

Как сообщают в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, в дежурную часть Балаклейского отдела полиции обратился управляющий супермаркета и сообщил, что неизвестный похитил продуктовые товары.

Сотрудники полиции в совершении кражи подозревают 60-летнего местного жителя. Мужчина ранее никогда не попадал в поле зрения правоохранителей. Что именно толкнуло его на совершение преступления, он так и не смог объяснить.

Указанные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

