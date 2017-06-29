На Харьковщине задержали мужчину, который ударил свою знакомую ножом

29 июня 2017 г. 14:48
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Информация о происшествии поступила в отдел полиции 28 июня в 03:30 от фельдшера скорой полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

Жертвой злоумышленника стала 32-летняя женщина, жительница города Лозовая. Как выяснилось, ночью женщина дома распивала спиртные напитки вместе со своим знакомым. Внезапно между ними возникла ссора. В результате мужчина нанес один удар ножом в грудную клетку женщины.

На данный момент пострадавшая находится в реанимационном отделении Лозовской больницы. Состояние ее здоровья стабильно тяжелое.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
 

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