На Харьковщине задержали мужчину за развращение несовершеннолетних парней

В Краснограский отдел полиции обратилась мать 15-летнего парня. Она заявила, что неизвестный мужчина развращал ее сына. В тот же день правоохранители установили, что к этому преступлению причастен ранее судимый 47-летний житель города Краснограда. Уже во время расследования полицейские получили информацию о том, что, преступление сексуального характера мужчина совершал в отношении еще одного несовершеннолетнего.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в ходе досудебного расследования установлено, что 47-летний мужчина в течение почти 10 лет знакомился со своими жертвами через интернет-сеть и действовал по одной схеме. В социальной сети злоумышленник зарегистрировался под видом молодого парня и знакомился с юными пользователями. Имеющие психологические навыки, он налаживал с ребятами дружеские отношения. Через некоторое время постепенно начинал разговоры на сексуальные темы. После чего договаривался о встрече неподалеку от дома и в собственном автомобиле совершал развратные действия.

Следователям Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1, 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителя.

Полиция обращается к родителям с просьбой рассказывать детям об опасности знакомств на улице и через Интернет.

"Контролируйте досуг своих детей и следите, с кем они общаются и какие сайты посещают в Интернете. Если в социальных сетях найдете переписку с ником (на фото), с которого злоумышленник общался с малолетним, немедленно сообщайте по телефону 102 или другим удобным для вас способом», - говорится в сообщении.