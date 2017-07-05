На Харьковщине задержали осужденного, сбежавшего "по семейным обстоятельствам"

Сегодня, 5 июля, правоохранители нашли и задержали осужденного, который 3 июля среди дня бежал во время исправительных работ. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По информации начальника отдела прокуратуры области Романа Дмитренко, 31-летний уроженец. Баку с 2016 года отбывал в Государственном учреждении "Хролевський исправительный центр" (№ 140) 5-летнее наказание, назначенное судом за хулиганство и сопротивление полиции.

Отсутствие мужчины установили в конце смены.

Нашли и задержали беглеца через двое суток в одном из сел Купянского района. Он пояснил, что вынужден был уйти "по семейным обстоятельствам".

Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве по факту уклонения от отбывания наказания (ч. 1 ст. 390 УК Украины). К своему основному срока задержанный может добавить еще три года.

Кроме того, прокуратура проводит проверку законности действий администрации госучреждения по надзору за осужденными.