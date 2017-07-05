На Харьковщине задержали осужденного, сбежавшего "по семейным обстоятельствам"

05 июля 2017 г. 17:11
77 просмотров

Сегодня, 5 июля, правоохранители нашли и задержали осужденного, который 3 июля среди дня бежал во время исправительных работ. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По информации начальника отдела прокуратуры области Романа Дмитренко, 31-летний уроженец. Баку с 2016 года отбывал в Государственном учреждении "Хролевський исправительный центр" (№ 140) 5-летнее наказание, назначенное судом за хулиганство и сопротивление полиции.

Отсутствие мужчины установили в конце смены.

Нашли и задержали беглеца через двое суток в одном из сел Купянского района. Он пояснил, что вынужден был уйти "по семейным обстоятельствам".

Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве по факту уклонения от отбывания наказания (ч. 1 ст. 390 УК Украины). К своему основному срока задержанный может добавить еще три года.

Кроме того, прокуратура проводит проверку законности действий администрации госучреждения по надзору за осужденными.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.