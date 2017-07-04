На Харьковщине задержали педофила

04 июля 2017 г. 12:30
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По ходатайству Дергачевского местной прокуратуры районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 40-летнего жителя с. Цуповка, который подозревается в развращении малолетних (ч. 2 ст. 156 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Песоцкого, досудебным расследованием установлено, что в минувшие выходные мужчина в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавочке возле дома. Мимо на велосипеде проезжал 5-летняя девочка. Он остановил ее, снял с велосипеда, посадил к себе на колени, стал раздевать и трогать ребенка.

Это случайно увидела соседка, которая вышла из двора на улицу. Она остановила мужчину и сообщила о том, что произошло, маму девочки. Его задержали в тот же вечер.

Досудебное расследование продолжается, проверяется причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.

Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.
 

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