На Харьковщине задержали подозреваемого в изнасиловании женщины

На Харьковщине задержали подозреваемого в изнасиловании жительницы Изюма. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию обратилась 41-летняя женщина и рассказала, что в ее дом ворвался неизвестный, который схватил ее за горло и изнасиловал, после чего сбежал.

Спустя несколько часов полицейские задержали подозреваемого.

Им оказался 62-летний местный житель.

Задержанный сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Уголовное производство открыто по статье 152 УК Украины ("изнасилование"). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.