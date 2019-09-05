На Харьковщине задержали подозреваемого в изнасиловании женщины

На Харьковщине задержали подозреваемого в изнасиловании жительницы Изюма. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
В полицию обратилась 41-летняя женщина и рассказала, что в ее дом ворвался неизвестный, который схватил ее за горло и изнасиловал, после чего сбежал.
Спустя несколько часов полицейские задержали подозреваемого.
Им оказался 62-летний местный житель.
Задержанный сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Уголовное производство открыто по статье 152 УК Украины ("изнасилование"). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.