На Харьковщине задержали соучастника разбойного нападения на жителя Дергачевского района

На Харьковщине правоохранители полицейские задержали соучастника разбойного нападения на жителя Дергачевского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

12 декабря злоумышленники проникли в дом жителя пгт Солоницевка и ограбили его.

После нападения пострадавший сразу обратился с заявлением о преступлении в полицию.

Он сообщил, что в его квартиру зашли двое мужчин в черных масках и, угрожая ножом, потребовали деньги. Пострадавший отдал нападавшим деньги в сумме 30000 гривен и документы на собственный автомобиль.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день в результате проведения розыскных мероприятий полиция задержала одного из нападавших. Им оказался 49-летний житель пгт. Солоницевка, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Также через некоторое время полицейские задержали соучастника разбоя. Им оказался 39-летний, ранее не судимый, житель пгт. Солоницевка.

Полицейские изъяли вещественные доказательства и вернули владельцу.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.