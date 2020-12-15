На Харьковщине задержали соучастника разбойного нападения на жителя Дергачевского района

15 декабря 2020 г. 18:00
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На Харьковщине правоохранители полицейские задержали соучастника разбойного нападения на жителя Дергачевского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

12 декабря  злоумышленники проникли в дом жителя пгт Солоницевка и ограбили его.

После нападения пострадавший сразу обратился с заявлением о преступлении в полицию. 

Он сообщил, что в его квартиру зашли двое мужчин в черных масках и, угрожая ножом, потребовали деньги. Пострадавший отдал нападавшим деньги в сумме 30000 гривен и документы на собственный автомобиль.   

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день в результате проведения розыскных мероприятий полиция задержала одного из нападавших. Им оказался 49-летний житель пгт. Солоницевка, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. 

Также через некоторое время полицейские задержали соучастника разбоя. Им оказался 39-летний, ранее не судимый, житель пгт. Солоницевка.

Полицейские изъяли вещественные доказательства и вернули владельцу.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления. 

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. 

 

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