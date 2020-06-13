На Харьковщине задержали торговца оружием

13 июня 2020 г. 11:50
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Работники Чугуевского отдела полиции получили оперативную информацию о том, что 48-летний житель поселка Новопокровка хочет продать оружие. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в результате проведения оперативных действий правоохранители 12 июня задокументировали факт сбыта гранаты «РПГ-27» и 139 патронов различного калибра и изъяли их.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас устанавливается, откуда у него оружие и боеприпасы.  

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