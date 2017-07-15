На Харьковщине задержан мужчина за совершение кражи

Накануне в дежурную часть поступило сообщение от 27-летнего работника городского совета. Он сообщил о том, что неизвестный совершил кражу секции металлического забора на одной из улиц города. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области.

Сотрудники полиции подозревают, что к краже причастен 60-летний безработный местный житель, который злоупотребляет алкогольными напитками. Подозреваемый не стал отрицать своей вины. Мужчина рассказал, что успел продать металлическую секцию, а деньги потратить на собственные нужды.

Вещественное доказательство найдено и изъято.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

