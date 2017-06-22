На Харьковщине задержана группа лиц, которая похитила мужчину и украла его автомобиль

Накануне в отдел полиции поступило сообщение от 39-летнего жителя поселка Купянск-Узловой о том, что неизвестные похитили его барсетку и, применив физическую силу, завладели его автомобилем. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По их сведениям, в 17:00 у железнодорожной станции «Куриловка» подозреваемые с применением физической силы поместили заявителя в багажник его собственного автомобиля «ГАЗ», после чего на этом же авто уехали в неизвестном направлении. Примерно через полчаса, прихватив с собой барсетку, мужчину выпустили и скрылись с места совершения преступления.

Три жителя района, подозреваемые в совершении преступлений, задержаны работниками полиции.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкциям статей подозреваемым грозит максимальное наказание до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.