На Харьковщине задержаны грузовики, незаконно перевозившие сосну

29 июня 2020 г. 14:47
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Полицейские Изюмского района в течение нескольких дней обнаружили четыре факта незаконной перевозки древесины во время несения службы на карантинном посту, расположенном на автодороге Киев-Харьков-Довжанский. Об этом сообщили в ГУНП Харьковской области.

Грузовые автомобили со стволами сосны объемом около 100 кубических метров изъято и помещено под охрану территориального отдела полиции. Открыто четыре уголовных производства по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. 

В Изюмский районный суд Харьковской области полицией направлены ходатайства об аресте изъятого имущества. Досудебное расследование продолжается.

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