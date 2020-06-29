На Харьковщине задержаны грузовики, незаконно перевозившие сосну

Полицейские Изюмского района в течение нескольких дней обнаружили четыре факта незаконной перевозки древесины во время несения службы на карантинном посту, расположенном на автодороге Киев-Харьков-Довжанский. Об этом сообщили в ГУНП Харьковской области.

Грузовые автомобили со стволами сосны объемом около 100 кубических метров изъято и помещено под охрану территориального отдела полиции. Открыто четыре уголовных производства по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

В Изюмский районный суд Харьковской области полицией направлены ходатайства об аресте изъятого имущества. Досудебное расследование продолжается.