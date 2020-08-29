На Харьковщине задержаны нелегалы из Бангладеш

На Харьковщине пограничники задержали группу нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службу Украины.

Правоохранители остановили два легковых автомобиля возле населенного пункта Шестаково. В салоне находилось шестеро иностранцев - граждан Бангладеш. Пограничники выяснили, что иностранцы пересекли границу с Российской Федерацией пешком, а затем вызвали такси.

Правонарушителей привезли в пограничный пункт. Мужчины будут привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 204-1 и ст. 202 КУоАП.

Водителей такси, которые везли иностранцев, также привлекут к административному наказанию по ч. 3 ст. 206-1 КУоАП.