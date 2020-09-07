На Харьковщине женщина чуть не убила знакомого во время застолья

6 сентября в Купянский отдел полиции поступило сообщение от фельдшера о том, что за медицинской помощью с проникающим ножевым ранением обратился 46-летний мужчина.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, полицейские выяснили, что в тот день потерпевший находился в гостях у своей знакомой - 44-летней жительницы города Купянска. Во время распития спиртных напитков между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленница ударила гостя ножом.

С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное преступление женщине грозит до 15 лет тюремного заключения.