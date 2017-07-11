На Харьковщине женщина обокрала своего знакомого

Обнаружив исчезновение банковской карты, 65-летний мужчина обратился в полицию. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП Харьковской области.

В совершении преступления подозревается 32-летняя знакомая потерпевшего.

Установлено, что женщина находилась у мужчины в гостях. После совместного распития спиртных напитков, женщина похитила у мужчины банковскую карточку, с которой сняла почти 3000 гривен. Деньги были потрачены на собственные нужды.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок до 3-х лет.

