На Харьковщине женщина обокрала своего знакомого

11 июля 2017 г. 10:07
79 просмотров

Обнаружив исчезновение банковской карты, 65-летний мужчина обратился в полицию. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП Харьковской области.

В совершении преступления подозревается 32-летняя знакомая потерпевшего.

Установлено, что женщина находилась у мужчины в гостях. После совместного распития спиртных напитков, женщина похитила у мужчины банковскую карточку, с которой сняла почти 3000 гривен. Деньги были потрачены на собственные нужды.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок до 3-х лет.
 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.