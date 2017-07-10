На Харьковщине женщина ограбила девочку из-за долгов ее матери

К правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что знакомая отобрала у ее 14-летней дочери телефон.

По сведениям отдела коммуникации полиции в Харьковской области, злоумышленницей оказалась 68-летняя жительница города Первомайский, у которого при себе находился телефон подростка. Последняя пояснила, что мать девушки была должна ей 200 грн и для того, чтобы должница скорее вернула деньги, она зашла к ней в дом, и отобрала у девочки мобильный телефон.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.