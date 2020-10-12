На Харьковщине женщина подожгла дом и сарай своей соперницы из-за ревности

12 октября 2020 г. 14:53
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Информация о пожаре в городе Лозовая поступила в полицию от 47-летней пострадавшей, которая сообщила, что накануне у нее был конфликт с малознакомой женщиной из-за ревности.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, правоохранители установили, что в ночь на 10 октября 35-летняя злоумышленница проникла на территорию домовладения заявительницы, подожгла дом и сарай. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Она задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

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