На Харьковщине женщина разбила голову соседа тяпкой

11 июня 2017 г. 15:02
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Сообщение о происшествии поступило 10 июня в 22:36. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

По их сведениям, 36-летний мужчина пришел в гости к своей соседке. Во время распития спиртных напитков между соседями возник конфликт, в ходе которого 36-летняя женщина нанесла гостю удар тяпкой по голове.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

По данному факту происшествия открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

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