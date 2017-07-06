На Харьковщине женщина у себя во дворе выращивала коноплю

Накануне у 45-летней жительницы села Козеевка обнаружили наркосодержащие растения. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП Харьковской области.

По их сведениям, на приусадебном участке было обнаружено и изъято 102 куста конопли. Женщина не стала отрицать своей вины и объяснила, что выращивала коноплю для собственных нужд.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.