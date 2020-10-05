На Харьковщине женщина убила супруга из-за ревности

05 октября 2020 г. 16:10
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4 октября в полицию поступило сообщение от жительницы Богодуховского района о том, что к ней прибежала соседка и рассказала, что убила своего мужа.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, было установлено, что супруги вместе распивали спиртные напитки в квартире. Длительное застолье привело к спору на бытовой почве и из-за ревности. В результате 48-летняя женщина ударила мужчину кухонным ножом. От полученной травмы он скончался.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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