На Харьковщине женщина убила своего мужа

12 сентября 2017 г. 16:15
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Событие произошло 11 сентября около 10:00 в городе Купянске.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, после совместного распития алкогольных напитков между супругами возникла ссора на бытовой почве. В ходе ссоры 68-летняя женщина нанесла 73-летнему мужу ножевое ранение в область туловища.

Пострадавший был доставлен в больницу, где во время оказания медицинской помощи скончался. Правоохранители Купянского отдела полиции установили, что ссора между супругами возникла на бытовой почве.

С места происшествия правоохранителями изъяты вещественные доказательства.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Женщине уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. В связи с состоянием здоровья подозреваемого она в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задерживалась.
 

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