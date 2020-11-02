На Харьковщине женщина вынесла из дома подруги золотые украшения на 16 тыс. грн.

26-летняя жительница Чугуевского района вынесла из квартиры ювелирные изделия на общую сумму более 16 тыс. гривен. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, с заявлением о краже обратился 54-летний местный житель.

Полицейские провели необходимые розыскные мероприятия и вышли на след злоумышленницы. Ею оказалась подруга дочери заявителя, которая уже имеет судимость за совершение имущественного преступления.

Своей причастности к преступлению женщина не отрицала и рассказала, что находилась в гостях и увидела на полке шкатулку с ювелирными изделиями. Надеясь, что хозяева не скоро обнаружат исчезновение золотых украшений, правонарушительница унесла браслет, цепочку, ладанку и три кольца. Похищенное злоумышленница уже успела сдать в ломбарды, а деньги потратила на собственные нужды.

Следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и 30 октября направили обвинительный акт на рассмотрение суда. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.