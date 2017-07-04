На Харьковщине женщину обокрала соседка

Накануне в дежурную часть обратилась 43-летняя женщина и сообщила, что из ее дома исчез ноутбук и фотоаппарат. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

По их сведениям, в совершении преступления подозревается 34-летняя жительница поселка Покатиловка. Женщина воспользовалась отсутствием хозяев и проникла в дом через незапертую дверь.

Вещественные доказательства изъяты и возвращены потерпевшей.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

