На Харьковщине женщину обокрала соседка

04 июля 2017 г. 12:16
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Накануне в дежурную часть обратилась 43-летняя женщина и сообщила, что из ее дома исчез ноутбук и фотоаппарат. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

По их сведениям, в совершении преступления подозревается 34-летняя жительница поселка Покатиловка. Женщина воспользовалась отсутствием хозяев и проникла в дом через незапертую дверь.

Вещественные доказательства изъяты и возвращены потерпевшей.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
 

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