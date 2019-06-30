На харьковское отделение партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» совершено очередное нападение®

В ночь на воскресенье, 30 июня, в Харькове совершено очередное нападение на общественную приемную «ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ» и народного депутата Юрия Бойко. Об этом сообщает официальный сайт партии.

«Около 3 часов ночи радикально настроенные молодчики, выкрикивая нецензурную брань, начали выламывать двери приемной. После того, как их попытки не увенчались успехом, облили краской фасад приемной и скрылись в неизвестном направлении», – говорится в сообщении.

По словам представителей партии, о случившемся уже сообщили в полицию города. Это уже втрое нападение на общественную приемную, открытую всего четыре дня назад. Ранее, 27 июня неизвестные разбили дверь и повредили фасад. Харьковские оппозиционеры связывают данные нападения исключительно с растущей поддержкой «ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ» в регионе.

«Никакие угрозы и провокации трусливых молодчиков нас не остановят и не запугают. А харьковчане знают цену этим провокаторам. Мы продолжим уверенно идти к победе. Впереди у нас много работы, и мы сделаем всё, чтобы принести в Украину мир, а люди чувствовали себя в безопасности и могли нормально жить. Зная, что с каждым днём Украина развивается, становясь по-настоящему сильным, демократическим, социальным государством», – подчеркивается в заявлении «ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ».