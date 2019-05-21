На харьковского предпринимателя напали неизвестные: мужчина в больнице

21 мая около в 08:00 в полицию от медиков поступило сообщение о том, что в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи доставили мужчину с телесными повреждениями.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В больницу к пострадавшему прибыла полиция.

Следователи выяснили, что пострадавшим является 46-летний харьковчанин, который занимается предпринимательской деятельностью.

На месте совершения нападения сейчас работают полицейсике, которые проводят поквартирный обход жилых домов и опрашивают свидетелей происшествия.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.

Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

Все обстоятельства происшествия выясняются.