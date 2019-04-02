На харьковском кладбище нашли тело пропавшей женщины

31 марта в 16:11 в полицию поступило сообщение, что на кладбище, которое расположено на улице Северина Потоцкого в Индустриальном районе, найдено тело женщины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место полицейские установили личность погибшей. Ею оказалась 67-летняя харьковчанка, которая числилась в розыске как без вести пропавшая.

На теле женщины видимых признаков насильственной смерти не обнаружили.

Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.