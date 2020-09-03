На харьковском рынке ночью неизвестные кувалдами разгромили недостроенные магазины

03 сентября 2020 г. 15:22
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На рынке «Барабашово» сегодня ночью группа неизвестных, приехавших на нескольких автомобилях, кувалдами разрушили недостроенные магазины, а затем уехали с места преступления.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о происшествии на улице Амурской поступила в полицию 3 сентября 2020 около 2:50.

Для осмотра на место происшествия прибыли полицейские.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Злоумышленников разыскивают. Как отмечается, на задержание их автомобилей ориентирован личный состав полиции.

 

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