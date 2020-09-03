На харьковском рынке ночью неизвестные кувалдами разгромили недостроенные магазины

На рынке «Барабашово» сегодня ночью группа неизвестных, приехавших на нескольких автомобилях, кувалдами разрушили недостроенные магазины, а затем уехали с места преступления.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Информация о происшествии на улице Амурской поступила в полицию 3 сентября 2020 около 2:50.
Для осмотра на место происшествия прибыли полицейские.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Злоумышленников разыскивают. Как отмечается, на задержание их автомобилей ориентирован личный состав полиции.