На харьковском рынке задержали мужчину, который пытался с ножом ограбить женщину в авто - соцсети

Возле харьковского рынка «Барабашово» мужчина пытался ограбить женщину, угрожая ей при этом ножом.

Об этом сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.

По их информации, на автостоянке в районе рынка, в тот момент, когда женщина подошла к своей машине, очистила ее от снега и села в нее, в машину внезапно запрыгнул мужчина с ножом.

Когда женщина начала кричать и звать на помощь, вор спрятал нож и сказал, якобы ее знает и попытался убедить свидетелей, что ничего не происходит.

Однако очевидцы ему не поверили, вытащили из машины, скрутили и сдали в полицию.

Как сообщается, потерпевшая в результате инцидента находилась в стрессовом состоянии.

Также харькочане отметили, что охраны стоянки на месте не было, она прибыла только через 10 минут, в отличие от полиции, которая приехала оперативно.

«Интересно, если его отпустят с райотдела, опять скотчем к дереву привязывать будем?», — пишут в комментариях харьковчане, припомнив историю, которая произошла в начале ноября в Холодногорском районе города, когда мужчину, подозреваемого в автокражах, отпустили из отдела полиции.

Тогда харьковчане-активисты примотали злоумышленника скотчем к дереву, устроив самосуд.