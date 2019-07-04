На харьковском стадионе "Металлист" ищут взрывчатку

Полиция проверяет информацию о заминировании харьковского стадиона «Металлист».

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, сообщение о закладке взрывчатки на стадионе поступило в полицию сегодня, 4 июля.

Напомним, также сегодня в полицию поступило сообщение о заложенной взрывчатке на станции метро «Спортивная».

В настоящее время полицейские проверяют поступившую информацию.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории стадиона.