На харьковском стадионе "Металлист" ищут взрывчатку

Полиция проверяет информацию о заминировании харьковского стадиона «Металлист».
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, сообщение о закладке взрывчатки на стадионе поступило в полицию сегодня, 4 июля.
Напомним, также сегодня в полицию поступило сообщение о заложенной взрывчатке на станции метро «Спортивная».
В настоящее время полицейские проверяют поступившую информацию.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
Правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории стадиона.