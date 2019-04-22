На харьковском вокзале и нескольких заводах ищут взрывчатку

22 апреля 2019 г. 10:40
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Полиция проверяет сообщение о заминировании пяти объектов в Харькове. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о закладке взрывчатки на Южном железнодорожном вокзале, двух заводах на проспекте Московском - "Электротяжмаш" и "ХТЗ", заводе им. Малышева, расположенном на улице Энергетической, и торговом центре на проспекте Юбилейном, поступила в полицию 22 апреля около 9:30.

По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления. 

Сейчас проводится эвакуация граждан.        

Правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории.

 

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