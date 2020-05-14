На харьковском вокзале нашли девушку, пропавшую пять дней назад

В Харькове нашли несовершеннолетнюю девушку, которая пропала несколько дней назад.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 10 мая в харьковскую полицию обратилась жительница Индустриального района города и сообщила, что накануне вечером ее 13-летняя дочь после ссоры ушла из дома и не вернулась. Мать отметила, что девушка ранее уже уходила из дома.

13 мая правоохранители во время патрулирования обнаружили девушку на железнодорожном вокзале. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

С беглянкой была проведена профилактическая беседа.

В отношении матери составлен административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.