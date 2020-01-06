На харьковском вокзале пытался покончить с собой 42-летний мужчина (видео)

На харьковском вокзале Харьков-Левада" в Основянском районе города накануне пытался покончить жизнь самоубийством 42-летний мужчина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как рассказали в полиции, 5 января правоохранителям от работника вокзала поступило сообщение о том, что в здании вокзала мужчина порезал себе вены.

На место происшествия выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Как установили правоохранители, таким образом мужчина пытался свести счеты с жизнью.

Пострадавшего с места происшествия доставили в больницу.

Очевидцы происшествия сняли видео с места событий, которое было опубликовано в соцсетях.

Сведения о событии внесены правоохранителями в журнал единого учета.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.