На харьковском вокзале пытался покончить с собой 42-летний мужчина (видео)

06 января 2020 г. 11:53
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На харьковском вокзале Харьков-Левада" в Основянском районе города накануне пытался покончить жизнь самоубийством 42-летний мужчина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как рассказали в полиции, 5 января правоохранителям от работника вокзала поступило сообщение о том, что в здании вокзала мужчина порезал себе вены.

На место происшествия выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Как установили правоохранители, таким образом мужчина пытался свести счеты с жизнью.

Пострадавшего с места происшествия доставили в больницу.

Очевидцы происшествия сняли видео с места событий, которое было опубликовано в соцсетях.

Сведения о событии внесены правоохранителями в журнал единого учета.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

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