На харьковском вокзале, в ряде больниц и школ искали взрывчатку

В Харькове накануне вечером, 26 декабря, искали взрывчатку на ряде объектов.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.

Как указано в сводке, в 18:21 в дежурную часть Главного управления Национальной полиции в Харьковской области поступило анонимное электронное сообщение о минировании железнодорожных вокзалов, больниц, учебных заведений и других объектов в городе.

На указанных объектах работали взрывотехнические и следственно-оперативные группы.

Никаких взрывоопасных предметов правоохранители при проверке не обнаружили.