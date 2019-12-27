На харьковском вокзале, в ряде больниц и школ искали взрывчатку

27 декабря 2019 г. 10:10
1 просмотр

В Харькове накануне вечером, 26 декабря, искали взрывчатку на ряде объектов.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.

Как указано в сводке, в 18:21 в дежурную часть Главного управления Национальной полиции в Харьковской области поступило анонимное электронное сообщение о минировании железнодорожных вокзалов, больниц, учебных заведений и других объектов в городе.

На указанных объектах работали взрывотехнические и следственно-оперативные группы.

Никаких взрывоопасных предметов правоохранители при проверке не обнаружили.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.