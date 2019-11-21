На харьковском заводе произошло ЧП из-за короткого замыкания

На территории харьковского завода "ФЭД" сегодня утром, 21 ноября, произошло ЧП.

Как сообщил помощник начальника Главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, в 8.38 спасателям поступило сообщение о пожаре в подвальном помещении производственного сборочного цеха.

Прибывшие на место спасатели установили, что из-за короткого замыкания на 4 погонных метрах кабеля тлела изоляция.

Тление пожарные остановили порошковыми огнетушителями, предварительно обесточив.

Локализоватли пожар в 09:02, ликвидировали - в 09:15.

В результате ЧП никто не пострадал.

Причину короткого замыкания сейчас выясняют специалисты.