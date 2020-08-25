В Харькове искали взрывчатку на железнодорожной станции

25 августа 2020 г. 11:30
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На железнодорожном вокзале в Основянском районе Харькова накануне вечером искали взрывчатку.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

По указанной информации, 24 августа в 22:25 на электронный адрес СБУ в Харьковской области поступило сообщение, что Ж\Д-станция «Харьков-Левада» заминирована.

На станцию выехали следственно-оперативные группы, СБУ, ГСЧС и специалисты взрывотехнического управления.

В 00.10 проверка была закончена, сообщение о минировании не подтвердилось.

Никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

 

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