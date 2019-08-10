На харьковской трассе под Полтавой столкнулись автобус и фургон: двое погибших

В Великобагачанском районе 10 августа около 1:00 на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» между селами Белоцерковское и Коноплянка произошло ДТП, в результате которого погибли 2 человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Полтавской области.

По предварительной информации, автобус «СЕТРА 317» под управлением 26-летнего водителя столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген LT 35» под управлением водителя 1976 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия 44-летний пассажир микроавтобуса «Фольксваген LT 35» погиб на месте происшествия, также 31-летняя женщина - пассажир «Фольксваген LT 35» от полученных телесных повреждений скончалась в помещении Решетиловской центральной районной больницы.

Водителя микроавтобуса «Фольксваген LT 35» с телесными повреждениями доставили в Великобагачанскую центральную районную больницу.

Все причины и обстоятельства ДТП правоохранители устанавливают. Сейчас продолжаются следственные действия.