 

На харьковской трассе под Полтавой столкнулись автобус и фургон: двое погибших

10 августа 2019 г. 15:20
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В Великобагачанском районе 10 августа около 1:00 на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» между селами Белоцерковское и Коноплянка произошло ДТП, в результате которого погибли 2 человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Полтавской области.

По предварительной информации, автобус «СЕТРА 317» под управлением 26-летнего водителя столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген LT 35» под управлением водителя 1976 года рождения. 

В результате дорожно-транспортного происшествия 44-летний пассажир микроавтобуса «Фольксваген LT 35» погиб на месте происшествия, также 31-летняя женщина - пассажир «Фольксваген LT 35» от полученных телесных повреждений скончалась в помещении  Решетиловской центральной районной больницы. 

Водителя микроавтобуса «Фольксваген LT 35» с телесными повреждениями доставили в Великобагачанскую центральную районную больницу. 

Все причины и обстоятельства ДТП правоохранители устанавливают. Сейчас продолжаются следственные действия. 

 

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