На Холодной горе горел автомобиль и облицовка балкона

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17 июля 2019 г. 9:57
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17 июля в 3:17 поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Renault LOGAN» 2012 года выпуска, который был припаркован возле многоэтажного жилого дома по ул. Полтавский шлях, 190.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, на момент прибытия спасателей во внедорожнике горел салон автомобиля на площади около 6 кв.метров. Также огнем была повреждена облицовка балкона на 2-м этаже дома.

Спасатели подали на тушение огня воду с раствором пенообразователя и уже в 03:55 ликвидировали его. Причина возникновения пожара устанавливается.

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