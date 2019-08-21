На Холодной Горе горел балкон в многоэтажке

21 августа о 11:48 спасателям поступило сообщение о пожаре в 10-этажном жилом доме на ул. Огаревского, 11 в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что возгорание произошло на балконе квартиры первого этажа.

На момент возникновения пожара хозяев квартиры не было дома, поэтому в ГСЧС звонили соседи.

Прибывшие спасатели уже в 12:03 пожар локализовали, в 12:37 пожар был ликвидирован полностью. Его площадь составила 8 кв.м.

Пострадавших в результате пожара нет.

Причину возникновения пожара устанавливают.