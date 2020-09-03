На Холодной Горе горел гараж с автомобилем внутри

03 сентября 2020 г. 14:54
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В Новобаварском районе Харькова произошел пожар в частном гараже, в котором находился автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 2 сентября в 17:04 на линию «101» поступил вызов на пожар на улице Семинарской, 26, где горел частный гараж.

В 17:08 спасатели прибыли на место и установили, что кроме самого гаража, горел еще и автомобиль «Daewoo Lanos», который там находился. Площадь пожара составляла 25 кв.м.

В 17:29 возгорание бойцам ГСЧС удалось локализовать, в 17:47 - ликвидировать.

Пострадавших нет.

Вероятной причиной пожара, по данным спасателей, могло стать короткое замыкание электросети автомобиля.

 

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