На Холодной Горе из-за короткого замыкания горел частный дом

В Холодногорском районе города короткое замыкание электросети едва не уничтожило частный дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 4 декабря в 15:42 спасателям поступила информация о пожаре в частном доме на ул. Пограничной, 31-А.

На момент прибытия пожарных в одной из комнат дома горели домашние вещи на площади 3 кв.м.

В 15:59 спасатели локализовали возгорание и в 16:42 ликвидировали его.

По предварительным данным ГСЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание электрической сети.