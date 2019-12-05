На Холодной Горе из-за короткого замыкания горел частный дом

05 декабря 2019 г. 9:59
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В Холодногорском районе города короткое замыкание электросети едва не уничтожило частный дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 4 декабря в 15:42 спасателям поступила информация о пожаре в частном доме на ул. Пограничной, 31-А.

На момент прибытия пожарных в одной из комнат дома горели домашние вещи на площади 3 кв.м.

В 15:59 спасатели локализовали возгорание и в 16:42 ликвидировали его.

По предварительным данным ГСЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание электрической сети.

 

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