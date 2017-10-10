На Холодной Горе из-за пожара в жилом доме пострадали двое людей

Информация о пожаре в двухэтажном многоквартирном жилом доме по улице Озерянской, 32 поступила сегодня в 12:34.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, огнем были охвачены деревянные конструкции крыши, перекрытия, чердачного помещения и домашние вещи в квартире на втором этаже дома. Общая площадь пожара составила около 60 кв. м. Во время пожара пострадали мужчина 1936 года рождения и женщина 1940 года рождения. Их госпитализировали в ожоговый центр с диагнозом ожоги тела и лица 1-2 степеней.

В 13:06 спасатели локализовали пожар. Сейчас продолжается его ликвидация.