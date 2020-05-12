На Холодной Горе машина врезалась в дерево: трое пострадавших

12 мая 2020 г. 20:24
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Сегодня в 17:00 на улице Холодногорской, 64 врезался в дерево автомобиль Lada Kalina: в больницу были доставлены трое пострадавших.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, водитель не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего машина врезалась в дерево.

В результате ДТП в больницу с травмами были доставлены три человека: 58-летний водитель и двое его пассажиров – 38-ми и 36-летний мужчины.

Информация о происшествии зарегистрирована в Холодногорском ОП. Обстоятельства устанавливаются.

 

 

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