На Холодной Горе микроавтобус насмерть сбил пешехода

Сегодня в 04:50 на улице Полтавский Шлях в районе пересечения с улицей Залютинской автомобиль Renault Мaster сбил переходившего дорогу мужчину: пешеход от полученных травм скончался на месте.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, микроавтобус под управлением 36-летнего мужчины двигался со стороны улицы Холодногорской в направлении Песочина.

Погибшему около 45-50 лет, личность его сейчас устанавливается.

Автомобиль изъят и отправлен на штрафплощадку. Уголовное производство открыто по ч.2 ст.286 УК Украины.