На Холодной Горе крымчанин избил женщину бутылкой и ограбил

20 января в полицию обратилась 31-летняя харьковчанка и сообщила, что поздно вечером у дома на проспекте Любови Малой на нее напал неизвестный.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по словам потерпевшей, мужчина стеклянной бутылкой нанес ей три удара по голове и забрал личные вещи.

За совершение преступления полицейские задержали 42-летнего уроженца Автономной Республики Крым. Мужчина оказался ранее судим.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.