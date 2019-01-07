На Холодной горе мужчина ограбил сразу троих

07 января 2019 г. 15:48
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В Холодногорском районе мужчина на трамвайной остановке открыто завладел деньгами и ценными вещами трех пострадавших.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Харьковской области. 

По информации правоохранителей, 6 января в отделение обратились двое пенсионеров и 53-летняя женщина, которые сообщили, что около 15:00 в районе остановки трамвая на Привокзальной площади неизвестный мужчина открыто завладел их деньгами, документами и ценными вещами.

Полицейские оперативно задержали злоумышленника. Им оказался 42-летний житель Донецкой области. У мужчины полицейские обнаружили и изъяли все похищенные вещи.

Открыто сразу три уголовных производства по факту грабежа. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 

 

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